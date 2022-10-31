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{{ timeAgo('2022-10-31 06:59:00 -0500') }} football Edit

Welcome to the Blackshirt Breakdown

Steve Marik • InsideNebraska
Staff Writer
@Steve_Marik
Steve Marik is a staff writer covering football and men's basketball for Inside Nebraska. After covering prep sports for seven years, he made the transition to college and hasn't looked back.
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Welcome to the debut of Inside Nebraska's new weekly video series, Blackshirt Breakdown. In it, former Husker Blackshirt and eight-year NFL veteran, Jay Foreman, breaks down a handful of Husker plays from the most recent Nebraska game.

This feature will focus on taking a detailed look at one good play and one bad play from the Huskers, along with a segment called cause-and-effect. Today, Jay is taking a deeper look at the Illinois game, seeing what went right — and wrong — against the Illini.

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