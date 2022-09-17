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{{ timeAgo('2022-09-17 09:19:43 -0500') }} football Edit

WATCH: Mickey Joseph leads Huskers in Unity Walk

Jansen Coburn • InsideNebraska
Staff Writer

LINCOLN – The Mickey Joseph Era has officially begun.

The Huskers' top man is leading the team into his first game as interim head coach when Nebraska squares off with No. 6 Oklahoma at 11 a.m. CT today at Memorial Stadium.

Watch the video on the Inside Nebraska YouTube channel or in the link above as Joseph leads the Huskers in their Unity Walk for the first time.

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