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WATCH: Matt Rhule Unity Walk

Staff
Inside Nebraska

Matt Rhule has arrived in Lincoln and is getting accustomed to the traditions at Nebraska.

Rhule participated in his first Unity Walk on Monday. Watch that in the video above and subscribe to the Inside Nebraska YouTube channel for all of our digital content, including Rhule and Trev Alberts speaking at Rhule's introductory press conference.

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