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WATCH: Glenn Thomas holds first press conference with Nebraska media

Nebraska football co-offensive coordinator and QBs coach Glenn Thomas
Nebraska football co-offensive coordinator and QBs coach Glenn Thomas (Courtesy of Nebraska Athletics Communications)
Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He previously covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.

Nebraska football co-offensive coordinator and QBs coach Glenn Thomas held his first press conference with Huskers media on Monday afternoon.

Watch our full press conference video below or on the Inside Nebraska YouTube channel.

Tap into THIS THREAD on our Insider's Board for some of the key updates and takeaways from his 20 minutes at the podium.

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