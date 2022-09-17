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WATCH: Fired up Mickey Joseph leads Tunnel Walk against Oklahoma

Jansen Coburn • InsideNebraska
Staff Writer
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LINCOLN – Nebraska welcomed Oklahoma to Lincoln for Fox's Big Noon Kickoff in the spotlight game of the week.

Mickey Joseph is leading the Huskers for the first time as interim head coach, and the renewed energy can be felt reverberating throughout the entire stadium.

Watch the video above as a fired-up Joseph leads the Huskers' Tunnel Walk in front of an electric crowd at Memorial Stadium.

The Huskers and Sooners are tied at 7 midway through the first quarter. Join the discussion in our live thread on the Insider's Board.

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