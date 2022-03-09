 HuskerOnline VIDEO: Scott Frost Wednesday Spring Press Conference
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VIDEO: Scott Frost Wednesday Spring Press Conference

Gregg Peterson • HuskerOnline
Video Producer
@GreggPeterson2

Nebraska Head Coach Scott Frost with the media following practice on Wednesday.

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