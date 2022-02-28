 HuskerOnline VIDEO: Scott Frost Spring Press Conference
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VIDEO: Scott Frost Spring Press Conference

Gregg Peterson • HuskerOnline
Video Producer
@GreggPeterson2

Nebraska Head Coach Scott Frost with the media on Monday following Spring Practice number one.

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