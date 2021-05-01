 Scott Frost Spring Game Post-Game Press Conference
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VIDEO: Scott Frost Spring Game Post-Game Press Conference

Gregg Peterson • HuskerOnline
Video Producer
@GreggPeterson2

Nebraska Head Coach Scott Frost meets with the media following the 2021 Nebraska Red-White Spring Game.

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