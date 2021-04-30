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football
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VIDEO: Nebraska Go B1G project Groundbreaking Ceremony
Gregg Peterson
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HuskerOnline
Video Producer
The Nebraska Brass held a Groundbreaking ceremony on Friday for the Go B1G project that will be completed in the summer of 2023.
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