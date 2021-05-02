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football
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VIDEO: 2021 Nebraska Red-White Spring Game Sights & Sounds
Gregg Peterson
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HuskerOnline
Video Producer
The Nebraska Football Team welcomed fans back to Memorial Stadium for the annual Red-White Spring Game on Saturday May 1st. HuskerOnline also welcomes back our game day Sights & Sounds.
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