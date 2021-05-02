 HuskerOnline's 2021 Nebraska Red-White Spring Game Sights & Sounds
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VIDEO: 2021 Nebraska Red-White Spring Game Sights & Sounds

Gregg Peterson • HuskerOnline
Video Producer
@GreggPeterson2

The Nebraska Football Team welcomed fans back to Memorial Stadium for the annual Red-White Spring Game on Saturday May 1st. HuskerOnline also welcomes back our game day Sights & Sounds.

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