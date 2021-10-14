 In our next episode of Up Close, we caught up with inside linebackers Nick Henrich and Luke Reimer.
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Up Close (Episode 6) - LBs Nick Henrich and Luke Reimer

Sean Callahan • HuskerOnline
Publisher
@Sean_Callahan
Sean Callahan has worked with Rivals.com since 2000, and has been the Publisher of HuskerOnline since 2007. He also reports for KETV Channel 7 in Omaha, NET's Big Red Wrap-Up and KFAB Radio in Omaha.

In our next episode of Up Close, we caught up with inside linebackers Nick Henrich and Luke Reimer.

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