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Throwing Bones: What's next for recruiting after Scott Frost's firing

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
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Nate Clouse and I break down the firing of Scott Frost, what comes next for recruiting and why Mickey Joseph has a chance to breathe life into recruiting for Nebraska.

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