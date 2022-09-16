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Throwing Bones: Previewing OU game visit list and Mickey Joseph's debut

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
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Recruiting analyst Nate Clouse and I break down the Huskers' visit list for the Oklahoma game, talk excitement for Mickey Joseph's debut as coach and more.

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