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Throwing Bones: Previewing Georgia Southern visit list under the lights

(Jansen Coburn)
(Jansen Coburn) (Jansen Coburn)
Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
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Nate Clouse and I preview the visit list for the Georgia Southern game, the atmosphere of a night game at Memorial Stadium and touch on my visit to Missouri to see Husker commit Jaidyn Doss.

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