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Throwing Bones podcast: Visitor updates from UND win and KC recruiting

Nebraska EDGE defenders (Inside Nebraska)
Nebraska EDGE defenders (Inside Nebraska) (Greg Smith/Inside Nebraska)
Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
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The Inside Nebraska recruiting podcast Throwing Bones is back.

Senior recruiting analyst Greg Smith and recruiting analyst Nate Clouse talk through visit updates from the North Dakota game, how important it is for recruits to see a win and touch on the importance of Nebraska having a presence in Kansas City.

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