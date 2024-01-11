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Three thoughts on new Nebraska WR transfer Jahmal Banks

Wake Forest WR transfer Jahmal Banks has committed to Nebraska football
Wake Forest WR transfer Jahmal Banks has committed to Nebraska football (USA Today Sports Images (Graphic: Jansen Coburn/Inside Nebraska))
Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He previously covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.

Jahmal Banks is officially a Husker. The former Wake Forest wide receiver announced his transfer to Nebraska football on Wednesday night and spoke about his commitment to the Huskers with Inside Nebraska's Steve Marik.

Now that Banks' decision is N, here are three thoughts on the addition of the former ACC standout pass catcher:

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