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Three-star LB Will Hawthorne planning Nebraska OV following camp offer
Tim Verghese
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InsideNebraska
Recruiting Analyst
2025 Gilbert (Ia.) High three-star linebacker Will Hawthorne has been on Nebraska linebackers coach Rob Dvoracek's radar since the early spring after a junior season in which he recorded 63 tackles...
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