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The latest on QB Daniel Kaelin and his Nebraska commitment

Nebraska football QB commit Daniel Kaelin (left) and Huskers WR commit Isaiah McMorris
Nebraska football QB commit Daniel Kaelin (left) and Huskers WR commit Isaiah McMorris (Courtesy Nebraska Athletics/Daniel Kaelin)
Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He previously covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.

News has been whirling and swirling at a rapid-fire rate regarding Nebraska football quarterbacks over the last week. Until Friday evening, however, things had remained in question on Huskers 2023 quarterback commit Daniel Kaelin.

Check out Inside Nebraska's latest sourced news break – this time detailing the status of Kaelin's commitment to Matt Rhule and the Huskers – on our Insider's Board.

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