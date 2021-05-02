 HuskerOnline Sunday Quarterback - 2021 Red-White Spring Game
News More News
{{ timeAgo('2021-05-02 14:15:06 -0500') }} football Edit

Sunday Quarterback - 2021 Red-White Spring Game

Gregg Peterson • HuskerOnline
Video Producer
@GreggPeterson2

The Nebraska Football Team capped off the spring with an entertaining performance in the annul Red-White Spring Game for the fans inside Memorial Stadium. KETV7 Sports Director Andy Kendeigh and HuskerOnline Publisher Sean Callahan break it all down.

Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL1dmR1plU0c4NnFRP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMxMjEiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25lYnJhc2thLnJpdmFscy5j b20vbmV3cy9zdW5kYXktcXVhcnRlcmJhY2stMjAyMS1yZWQtd2hpdGUtc3By aW5nLWdhbWUiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBk b2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVu dC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMg PSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24g b2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgog ICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7 CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSko KTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8v c2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3 PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGbmVicmFza2Eucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZz dW5kYXktcXVhcnRlcmJhY2stMjAyMS1yZWQtd2hpdGUtc3ByaW5nLWdhbWUm YzU9MjAyMjczMzEyMSZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9z Y3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=