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football
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Sights & Sounds: Video highlights from Nebraska's latest spring practice
Jansen Coburn
•
InsideNebraska
Staff Writer
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Nebraska now has four more practices to go until the April 22 Red-White Spring Game following its 10th practice of the spring on Tuesday morning.
The Huskers kicked off their fourth week of practice with a 25-minute open media window on Tuesday – the last time we will be able to watch practice until fall camp opens.
Watch Inside Nebraska's highlight footage in the video above, and subscribe for free to the Inside Nebraska YouTube channel for all of our practice highlights, press conference videos, exclusive analysis and interviews.
Check back later for press conference videos as Matt Rhule, receivers coach Garret McGuire and a few selected players will talk following practice a little after 10 a.m.
SUBSCRIBE: All-Access to Inside Nebraska's spring football coverage
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