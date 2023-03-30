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Sights & Sounds: Thursday pressers with defensive coaches and players

Omar Brown talks to media about learning new defense at Nebraska.
Omar Brown talks to media about learning new defense at Nebraska. (Greg Smith/Inside Nebraska)
Jansen Coburn • InsideNebraska
Staff Writer

Nebraska held its sixth practice of the spring on Thursday, and the media got an opportunity to speak to defensive coaches Terrance Knighton and Evan Cooper as well as defensive players Omar Brown, Malcolm Hartzog and MJ Sherman.

Check out the interviews with all the Husker coaches and players who spoke on Thursday in the videos below. Subscribe for free to the Inside Nebraska YouTube page for more digital content just like this throughout spring ball.

Terrance Knighton

Evan Cooper

Omar Brown

Malcolm Hartzog

MJ Sherman

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