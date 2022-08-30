News More News
{{ timeAgo('2022-08-30 14:35:53 -0500') }} football Edit

Sights & Sounds: Scott Frost, Casey Thompson preview North Dakota

Staff
Staff
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Nebraska will host North Dakota on Saturday for the team's home opener for the 2022 season.

Hear from Nebraska coach Scott Frost, starting quarterback Casey Thompson, EDGE player Caleb Tannor and cornerback Quinton Newsome in the videos below or on the Inside Nebraska YouTube channel.

Scott Frost

Casey Thompson

Caleb Tannor

Quinton Newsome

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}