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Sights & Sounds: Scott Frost, Casey Thompson kickoff Georgia Southern week

Casey Thompson (Greg Smith/Inside Nebraska)
Casey Thompson (Greg Smith/Inside Nebraska) (Greg Smith/Inside Nebraska)
Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
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The Huskers met with media after getting their first win of the season over North Dakota this weekend. They discussed a range of topics including offensive play-calling, doing more one-on-ones in practice this week and meshing new faces early in the season.

In the videos below you can watch coach Scott Frost, Casey Thompson, Trey Palmer, Teddy Prochazka, Alante Brown and Myles Farmer

You can also watch those interviews on the Inside Nebraska YouTube channel.

Scott Frost

Casey Thompson

Trey Palmer

Teddy Prochazka

Alante Brown

Myles Farmer

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