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{{ timeAgo('2022-09-10 23:56:38 -0500') }} football Edit

Sights & Sounds: Scott Frost, Casey Thompson, Garrett Nelson pressers

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
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LINCOLN – Nebraska coach Scott Frost, quarterback Casey Thompson and EDGE and defensive captain Garrett Nelson met with the media following the Huskers' 45-42 loss to Georgia Southern on Saturday night.

Watch and listen to their press conference videos below or on the Inside Nebraska YouTube channel.

Scott Frost

Casey Thompson

Garrett Nelson

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