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Sights & Sounds: Scott Frost, Casey Thompson discuss loss to Northwestern

Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He has covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.
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DUBLIN – Nebraska is 0-1.

That's the bottom line following a 31-28 loss to Northwestern to begin the 2022 season.

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Scott Frost

Casey Thompson, Travis Vokolek, Garrett Nelson

Marques Buford Jr.

Ochaun Mathis

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