 Sights & Sounds: Huskers discuss starting RB race, linebacker depth chart
News More News
{{ timeAgo('2022-08-04 13:53:07 -0500') }} football Edit

Sights & Sounds: "Night and day" difference on this year's coaching staff

Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He has covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Nebraska held its latest post-practice media availability on Thursday.

Three of the Huskers' assistant coaches – Bill Busch, Bryan Applewhite and Barrett Ruud – each met with reporters. Four Nebraska players also answered questions as running back Gabe Ervin Jr., nickel Chris Kolarevic, kicker Timmy Bleekrode and linebacker Luke Reimer took to the podium.

Hear from the coaches and players in the videos below and on the Inside Nebraska YouTube page.

RELATED: Inside Nebraska Free Trial

Click the following link to sign up for a FREE trial of Inside Nebraska throughout the rest of fall camp and the entire month of August.

Use promo code KICKOFF2022 at signup. The offer is valid through Saturday, Aug. 6, 2022:

FREE TRIAL TO INSIDE NEBRASKA THROUGH AUGUST

Bryan Applewhite talks race for RB1

Bill Busch breaks down improving special teams unit

Luke Reimer addresses his offseason surgeries, recovery

Gabe Ervin Jr: "night and day" difference between staffs

Kicker Timmy Bleekrode on getting prepared to kick in Big Ten

Barrett Ruud on Luke Reimer's recovery and impressive youngsters

Chris Kolarevic on adapting his game at nickel and more

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}