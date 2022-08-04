Sights & Sounds: "Night and day" difference on this year's coaching staff

Nebraska held its latest post-practice media availability on Thursday.
Three of the Huskers' assistant coaches –
Bill Busch, Bryan Applewhite and Barrett Ruud – each met with reporters. Four Nebraska players also answered questions as running back Gabe Ervin Jr., nickel Chris Kolarevic, kicker Timmy Bleekrode and linebacker Luke Reimer took to the podium.
Hear from the coaches and players in the videos below and on
the Inside Nebraska YouTube page. RELATED: Inside Nebraska Free Trial
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FREE TRIAL TO INSIDE NEBRASKA THROUGH AUGUST Bryan Applewhite talks race for RB1
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Bill Busch breaks down improving special teams unit
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Luke Reimer addresses his offseason surgeries, recovery
Gabe Ervin Jr: "night and day" difference between staffs
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Kicker Timmy Bleekrode on getting prepared to kick in Big Ten
Barrett Ruud on Luke Reimer's recovery and impressive youngsters
Chris Kolarevic on adapting his game at nickel and more