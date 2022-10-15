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{{ timeAgo('2022-10-15 23:13:52 -0500') }} football Edit

Sights & Sounds: Nebraska-Purdue postgame

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
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WEST LAFAYETTE, Ind. – Nebraska fell on the road after a wild game 43-37 at the hands of Purdue. The Husker offense found their footing in the second half but the team just didn't have enough on defense to get the ball back one more time.

Check out the postgame press conference videos here:

Mickey Joseph

Casey Thompson

Trey Palmer

Ochaun Mathis

Isaac Gifford

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