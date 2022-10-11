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{{ timeAgo('2022-10-11 12:56:15 -0500') }} football Edit

Sights & Sounds: Nebraska prepares for road battle at Purdue

Mickey Joseph
Mickey Joseph (Greg Smith/Inside Nebraska)
Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.

Nebraska held its latest press conference on Tuesday.

Mickey Joseph and a host of players met with the media to discuss the win over Rutgers and preview the matchup with Purdue at night.

Hear from Joseph and the players in the videos below and on the Inside Nebraska YouTube page.

Mickey Joseph

Casey Thompson

Ty Robinson 

Nick Henrich

Ethan Piper

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