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Sights & Sounds: Nebraska prepares for home tilt against Minnesota

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
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Nebraska held its latest press conference on Tuesday ahead of its 11 a.m. home game against Minnesota.

Huskers' interim head coach Mickey Joseph and a small group of players met with members of the media to discuss the loss to Illinois and preview the matchup with PJ Fleck's Golden Gophers.

Hear from Joseph and the players in the videos below and on the Inside Nebraska YouTube page.

Mickey Joseph

Garrett Nelson

Alante Brown

Chancellor Brewington

Ernest Hausmann

Colton Feist

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