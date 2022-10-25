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Sights & Sounds: Nebraska prepares for home test against Illinois

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
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Nebraska held its latest press conference on Tuesday.

Mickey Joseph and a host of players met with the media to discuss the bye week and preview the matchup with Illinois at home.

Hear from Joseph and the players in the videos below and on the Inside Nebraska YouTube page.

Mickey Joseph

Turner Corcoran

Casey Thompson

Garrett Nelson

Marcus Washington

Eteva Mauga-Clements

Phalen Sanford

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