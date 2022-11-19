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Sights & Sounds: Mickey Joseph, Huskers talk Wisconsin

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
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LINCOLN –

Interim coach Mickey Joseph and selected Nebraska players met with media following the team's heartbreaking loss to Wisconsin on Saturday. Check out all the videos from the pressers below.

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Mickey Joseph

Casey Thompson

Garrett Nelson

Travis Vokolek

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