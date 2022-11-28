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Sights & Sounds: Matt Rhule introductory press conference day

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
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LINCOLN –

Newly hired Nebraska football coach Matt Rhule met with media on Monday for the first time. We also heard from athletic director Trev Alberts, president Ted Carter, chancellor Ronnie Green and more.

Check out all of our digital content on the Inside Nebraska YouTube channel.

Matt Rhule unity walk

Matt Rhule introductory press conference

Trev Alberts

Chancellor Ronnie Green

President Ted Carter

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