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Sights & Sounds: Matt Rhule, Bob Wager, players press conference

Jansen Coburn • InsideNebraska
Staff Writer

Check out the press conference videos below as Matt Rhule, tight ends coach Bob Wager and players met with the media on Thursday.

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Matt Rhule

Bob Wager

Myles Farmer

Nate Boerkircher

John Bullock

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