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{{ timeAgo('2023-03-20 10:13:23 -0500') }} football Edit

Sights & Sounds: Matt Rhule and players kick off spring football

Jansen Coburn • InsideNebraska
Staff Writer

Nebraska held its latest press conference of spring football on Monday.

Matt Rhule and a host of other players met with media and recapped practice.

Hear from Rhule and the players in the videos below and on the Inside Nebraska YouTube page.

Matt Rhule

Ethan Piper

Heinrich Haarberg

Luke Reimer

Gabe Ervin Jr.

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