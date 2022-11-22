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Sights & Sounds: Huskers preview matchup with rival Iowa

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
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Nebraska and Iowa are set for an 3:00 p.m. CT kickoff Friday in Iowa City and the Huskers (3-8, 2-5 Big Ten) are underdogs again against the Hawkeyes (7-4, 5-3) once again. Nebraska hasn't beaten their rival since 2014.

Watch the press conference videos below as Mickey Joseph and a handful of players discussed the upcoming matchup on Tuesday:

Mickey Joseph

Caleb Tannor

Colton Feist

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