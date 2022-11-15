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Sights & Sounds: Huskers preview battle with rival Wisconsin

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
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Nebraska and Wisconsin are set for an 11:00 a.m. CT kickoff Saturday in Lincoln and the Huskers (3-7, 2-4 Big Ten) are underdogs again against the Badgers (5-5, 3-4). Nebraska hasn't beaten their rival since 2012.

Watch the press conference videos below as Mickey Joseph and a handful of players discussed the upcoming matchup on Tuesday:

Mickey Joseph

Broc Bando

Garrett Nelson

Travis Vokolek

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