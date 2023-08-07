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Sights & Sounds: Highlights from Huskers' seventh fall camp

Jansen Coburn • InsideNebraska
Staff Writer

Nebraska held its seventh fall practice on Monday morning, where several Nebraska players and coaches were made available for post-practice press conferences.

In the videos below, check out press conference interviews with Ed Foley, Evan Cooper, Isaac Gifford, Brian Buschini and Timmy Bleekrode.

Those videos are also available on the Inside Nebraska YouTube channel.

Ed Foley

Timmy Bleekrode

Isaac Gifford

Evan Cooper

Brian Buschini

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