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Sights & Sounds: Highlights from Huskers' eighth spring practice

Jansen Coburn • InsideNebraska
Staff Writer

Nebraska held its eighth spring practice on Tuesday morning, which featured a 30-minute portion that was open to the media and post-practice press conferences with assistants E.J. Barthel, Ed Foley and some players.

Check out highlights from the open viewing window and watch the presser videos below or on the Inside Nebraska YouTube channel.

Practice highlights

Running backs coach E.J. Barthel

Special teams coordinator Ed Foley

Linebacker Jimari Butler

Punter Brian Buschini

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