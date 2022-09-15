We are running a 30-day free trial promotion to Inside Nebraska that gives you access to all of our premium content and our premium message board.
CLICK THIS LINK that will take you to the sign-up page, and use promo code HUSKERS30 at signup to claim the offer. There is no expiration date to sign up for this free trial.
Nebraska's football program is in flux right now as Scott Frost is on the way out, Mickey Joseph takes over as interim head coach, and there will be questions about which assistant coaches will remain on staff past this year.
Despite the mysteries and disarray, a handful of Husker commits in the Class of 2023 took to Twitter to double down on their pledge to the program.
QB William "Pop" Watson
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+R0JS4p2k77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
aGFzaHRhZy9BTExOP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jQUxMTjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3ZqTVBtRGpPcGEi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS92ak1QbURqT3BhPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFdp
bGxpYW0g4oCcUG9w4oCdIFdhdHNvbiBJSUkgKEBXVzN0aGVmdXR1cmUpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV1czdGhlZnV0dXJlL3N0YXR1
cy8xNTcwMjIzNjA2NzAwOTQ5NTA0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNl
cHRlbWJlciAxNSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
WR Omarion Miller
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+R0JS4p2k77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9KcnI0TnVU
MUpsIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSnJyNE51VDFKbDwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBPbWFyaW9uIOKAnE/igJ0gTWlsbGVyIOKcniAoQG9tYXJpb25taWxsZXIx
OSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9vbWFyaW9ubWlsbGVy
MTkvc3RhdHVzLzE1NzAxNzgwOTg2Mjg1NTg4NDk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
TE Benjamin Brahmer
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+8J+UkCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbm1WUmRpVEV5SiI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL25tVlJkaVRFeUo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmVu
amFtaW4gQnJhaG1lciAoQEJlbmphbWluQnJhaG1lcikgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CZW5qYW1pbkJyYWhtZXIvc3RhdHVzLzE1NzAy
MDI2OTU0Nzg0MTk0NTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVy
IDE1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
OL Gunnar Gottula
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dC
Uj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dCUjwvYT4g
8J+MvSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vakxIdnRrNmJMaSI+cGljLnR3
aXR0ZXIuY29tL2pMSHZ0azZiTGk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgR3VubmFyIEdv
dHR1bGEg4oG34oG3IChAR290dHVsYUd1bm5hcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Hb3R0dWxhR3VubmFyL3N0YXR1cy8xNTcwMTg4ODI0
MDI5ODMxMTY5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxNCwg
MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
OL Sam Sledge
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ib21lISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0
YWcvR0JSP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR0JS
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZDRuazR6aFJuciI+cGljLnR3
aXR0ZXIuY29tL2Q0bms0emhSbnI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgU2FtIFNsZWRn
ZSAoQFNhbVNsZWRnZTEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
U2FtU2xlZGdlMS9zdGF0dXMvMTU3MDE4NTEyMjExMjIxMjk5Mj9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
OL Brock Knutson
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ob3QgZ29pbmcgYW55d2hlcmUg8J+MvfCfjL0gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Eb25vdmFuUmFpb2xhP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBEb25vdmFuUmFpb2xhPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0h1c2tlckZCTmF0aW9uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBIdXNrZXJGQk5hdGlvbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzdz
UUp2ZnNCTHIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS83c1FKdmZzQkxyPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IEJyb2NrIEtudXRzb24gKEBrbnV0c29uX2Jyb2NrKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2tudXRzb25fYnJvY2svc3RhdHVzLzE1
NzAyMTA2ODEzOTEyOTY1MTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt
YmVyIDE1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
DL Riley Van Poppel
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HTyBCSUcgUkVE4oC877iP8J+MveKYoO+4jyA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vbXE1U1h0OFd2VSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL21xNVNYdDhX
dlU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUmlsZXkgVmFuIFBvcHBlbCAoQFJpbGV5X1Zh
blBvcHBlbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaWxleV9W
YW5Qb3BwZWwvc3RhdHVzLzE1NzAxOTI5NjQxODUzODI5MTQ/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
LB Hayden Moore
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dC
Uj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dCUjwvYT4g
4pig77iP8J+MveKYoO+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vV3BTME9X
WmExaCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1dwUzBPV1phMWg8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgSGF5ZGVuIE1vb3JlIChASE1PT1JFMzQwNSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ITU9PUkUzNDA1L3N0YXR1cy8xNTcwMTk2NTgzOTYy
Mjc5OTM2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxNCwgMjAy
MjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
LB Dylan Rogers
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+4p2k77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz
aHRhZy9HQlI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNH
QlI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9yUVdoM1BrWG81Ij5waWMu
dHdpdHRlci5jb20vclFXaDNQa1hvNTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEeWxhbiBS
b2dlcnMgKEBkcm9nZXJzMDQxKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2Ryb2dlcnMwNDEvc3RhdHVzLzE1NzAyMjA2MzY1NTA4OTM1Njk/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
ATH target Malachi Coleman
Malachi Coleman, the state's No. 1-ranked player out of Lincoln East, is the Huskers' top target regardless of position in the class.
Coleman, a four-star prospect and the No. 57 overall player in the country, is listed as an athlete. Receiver is one of the positions that Nebraska is targeting him to play, and Joseph has been Coleman's main recruiter for the Huskers.
Coleman appeared to give a public endorsement of Joseph one day after he was announced as the Huskers' interim head coach.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+8J+agiDwn5KoIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby96OEhkcEVh
N0oxIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vejhIZHBFYTdKMTwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBNYWxhY2hpIENvbGVtYW4gKEBDaGlDb2xlbWFuMjMpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hpQ29sZW1hbjIzL3N0YXR1cy8xNTY5NDEw
NzAzMDg5MzQ0NTE1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAx
MiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK