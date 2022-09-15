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Several Nebraska commits double down on pledge to Huskers

Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He has covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.
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Nebraska's football program is in flux right now as Scott Frost is on the way out, Mickey Joseph takes over as interim head coach, and there will be questions about which assistant coaches will remain on staff past this year.

Despite the mysteries and disarray, a handful of Husker commits in the Class of 2023 took to Twitter to double down on their pledge to the program.

QB William "Pop" Watson

WR Omarion Miller

TE Benjamin Brahmer

OL Gunnar Gottula

OL Sam Sledge

OL Brock Knutson

DL Riley Van Poppel

LB Hayden Moore

LB Dylan Rogers

ATH target Malachi Coleman

Malachi Coleman, the state's No. 1-ranked player out of Lincoln East, is the Huskers' top target regardless of position in the class.

Coleman, a four-star prospect and the No. 57 overall player in the country, is listed as an athlete. Receiver is one of the positions that Nebraska is targeting him to play, and Joseph has been Coleman's main recruiter for the Huskers.

Coleman appeared to give a public endorsement of Joseph one day after he was announced as the Huskers' interim head coach.

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