Advertisement
News More News
ago football Edit

Rivals250: Christian Jones national update, newest Nebraska state rankings

Nebraska football LB target Christian Jones
Nebraska football LB target Christian Jones
Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He previously covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.

Rivals released its newest update to the Class of 2025 recruiting rankings on Tuesday afternoon. While there are no current Nebraska football commits on the list of 250 prospects, a handful of targets are included.

That is highlighted by the Huskers' No. 1 target in the class, four-star Omaha Westside linebacker Christian Jones, plus five-star offensive tackle Douglas Utu.

You can see where those players are rated – plus the latest Nebraska state rankings – for free HERE and HERE.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement