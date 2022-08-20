 Red Team dominates in Scrimmage Sweep
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Red Team dominates in scrimmage sweep

The Red team beat the White team 3-0 Saturday night in the Devaney Center.
The Red team beat the White team 3-0 Saturday night in the Devaney Center. (Abby Barmore)
Geoff Exstrom • InsideNebraska
Staff Writer
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