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Recruiting Blitz: Seven new commits, latest on four-star TE Carter Nelson

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Welcome back to Inside Nebraska’s recruiting podcast, Recruiting Blitz!

Join us each week as senior recruiting analyst Greg Smith and digital producer/staff writer Jansen Coburn talk the latest developing stories in Nebraska football recruiting.

Some of the topics they covered in the episode were:

>> Thoughts on Nebraska's last SEVEN commits since the last episode.

>> Recap the official visit weekend that featured 14 players.

>> Where do things stand with Carter Nelson?

RELATED: Defensive players to watch at NextGen Five-Star Pro Day | Blackshirt Breakdown: offensive lineman Landen Davidson | Inside Nebraska Recruiting Reaction Hub

The podcast is also available in audio form on the Inside Nebraska Podcast at Apple Podcasts and on Spotify.

Discuss Nebraska's recruiting and more – and ask your question for the next episode of Recruiting Blitz – with other Husker fans on the Insider's Board.

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