Reactions to Nebraska's new Athletic Director Trev Alberts
Nebraska announced that former Husker great, Trev Alberts is its newest Athletic Director. Alberts, the 1993 Butkus Award winner, spent 12 years in the athletic department at the University of Nebraska-Omaha and is now replacing Bill Moos after his retirement.
Here are some reactions to the announcement of Alberts's new position:
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