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Rapid Recap: What we learned in Mickey Joseph's bye week press conference

Staff
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Nebraska is in the first bye week of the season after a hectic start to the 2022 season. Interim coach Mickey Joseph met with media to discuss the program's bye week plans.

Inside Nebraska's Zack Carpenter, Greg Smith and Steve Marik gave their rapid recap of what was said during Tuesday's media availability.

The trio spoke about the takeaways from Joseph. He gave injury updates, laid out a recruiting plan and spoke about Bill Busch as defensive coordinator.

Watch their recap in the video above or on the Inside Nebraska YouTube channel. Their recap will also soon be available in audio form on the Inside Nebraska Podcast on Apple Podcasts and on Spotify.

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