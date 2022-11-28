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Rapid Recap: What we learned in Matt Rhule introductory press conference

Staff
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It was a big day for Nebraska football as Matt Rhule was introduced as the next coach to lead the program.

Inside Nebraska's Zack Carpenter, Greg Smith and Steve Marik gave their rapid recap of what was said during Monday's opening press conference for Rhule.

The trio discussed what stood out about Rhule, the decisions he needs to make soon and more.


Watch their recap in the video above or on the Inside Nebraska YouTube channel. Their recap will also soon be available in audio form on the Inside Nebraska Podcast on Apple Podcasts and on Spotify.

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