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Rapid Recap: What we learned during Purdue week

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
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The Inside Nebraska staff discussed what we learned from interim coach Mickey Joseph, the coordinators and Husker players leading up to the game against Purdue.

Greg Smith and Steve Marik covered the things that stood out including the fourth-and-1 decision last week, the tough matchup against Purdue and more.

Watch their recap in the video above or on the Inside Nebraska YouTube channel. Their recap will also soon be available in audio form on the Inside Nebraska Podcast on Apple Podcasts and on Spotify.

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