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Rapid Recap: Reaction and analysis from Nebraska's 45-7 loss to Michigan

Zack Carpenter and Greg Smith
Inside Nebraska staff

Inside Nebraska's Zack Carpenter and Greg Smith give their reaction and analysis to Nebraska football's 45-7 home loss to Jim Harbaugh and the No. 2 Michigan Wolverines.

Watch their breakdown in the latest edition of Rapid Recap in the video above, and on the Inside Nebraska YouTube channel where you can find all of our digital content. Listen to their analysis on Apple Podcasts and Spotify.

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