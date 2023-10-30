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Rapid Recap: Nebraska rolling as Matt Rhule, Huskers head to Michigan State

Zack Carpenter and Greg Smith
Inside Nebraska staff

Inside Nebraska's Zack Carpenter and Greg Smith preview the next Nebraska football game as the Huskers are rolling into East Lansing.

They break down the Huskers' latest press conference as Matt Rhule kicked off Michigan State Game Week on Monday.

Watch their breakdown in the video above or on the Inside Nebraska YouTube channel. You can also listen to their analysis on Apple Podcasts and Spotify.

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