News More News
{{ timeAgo('2022-10-02 00:37:22 -0500') }} football Edit

Rapid Recap: Analyzing Nebraska's win over Indiana

Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He has covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

LINCOLN –



Inside Nebraska's Zack Carpenter, Greg Smith and Steve Marik analyze what they saw on Saturday night at Memorial Stadium. Watch the video below or on the Inside Nebraska YouTube channel. Listen to the show on Apple Podcasts or Spotify.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}