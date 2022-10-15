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Rapid Recap: Analyzing Nebraska loss to Purdue

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
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WEST LAFAYETTE, Ind. – Inside Nebraska's Greg Smith and Steve Marik analyze Nebraska's 43-37 loss in a battle with Purdue in a primetime Big Ten West game at Ross Ade Stadium on Saturday night.

Watch the video below or on the Inside Nebraska YouTube channel. Listen to the show on Apple Podcasts or Spotify.

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